The Golden Globes: All the winners (so far)!

And the Golden Globes are off to a pretty mild start, with host Nikki Glaser’s opening monologue playing fairly safe outside of one zinger aimed at Ben Affleck that got some decent laughs. After host Jo Koy got into some hot water for a few very mild jokes last year, Glaser avoided anything too controversial. Political jokes were kept to a minimum (outside of a mild dig at RFK Jr), with even P Diddy only getting the mildest treatment. If anyone was expecting a repeat of her Roast of Tom Brady jokes, the heaviest one we got was some shade thrown at Joker Folie a Deux.
Here are the night’s winners so far!
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)
ARIANA GRANDE (WICKED)
FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)
ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)
ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
JEAN SMART (HACKS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
YURA BORISOV (ANORA)
KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)
EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)
GUY PEARCE (THE BRUTALIST)
JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)
DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
DAKOTA FANNING (RIPLEY)
JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
HARRISON FORD (SHRINKING)
JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)
EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JASON SEGEL (SHRINKING)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
SEAN BAKER (ANORA)
BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)
JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)
BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION
JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE
ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – FRANCE / INDIA / NETHERLANDS / LUXEMBOURG
EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE
THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK
I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL
THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY
VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
RICHARD GADD (BABY REINDEER)
KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
ANDREW SCOTT (RIPLEY)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
SOFÍA VERGARA (GRISELDA)
NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
KATE WINSLET (THE REGIME)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
AMY ADAMS (NIGHTBITCH)
CYNTHIA ERIVO (WICKED)
KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)
MIKEY MADISON (ANORA)
DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)
ZENDAYA (CHALLENGERS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
HUGH GRANT (HERETIC)
GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)
JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)
GLEN POWELL (HIT MAN)
SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)
Follow the JOBLO MOVIE NETWORK
Follow us on YOUTUBE
Follow ARROW IN THE HEAD
Follow AITH on YOUTUBE