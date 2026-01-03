While some filmmakers choose to disengage from the industry when they’re not behind the camera, letting most cinematic experiences pass them by, Steven Soderbergh loves to fill whatever free time he’s afforded by exploring a wealth of books, movies, TV series, and other forms of media to help inform and inspire his creative output for the coming year. Thankfully, rather than keep his list a secret, Soderbergh is here to share his annual Seen, Read compendium, providing fans and industry lurkers with a behind-the-scenes snapshot of his entertainment habits throughout the year.
Soderbergh feels the Force
Studying the list, we find the Academy Award-winning filmmaker traveling to a galaxy far, far away with several Star Wars titles, presumably to help the director gear up for the scrapped The Hunt for Ben Solo project he was going to shoot with Adam Driver, as written by Contagion writer Scott Z. Burns. Alas, the Ben Solo project is no longer in development. Still, at least Soderbergh felt the power of the Force during February, with revisits of The Force Awakens, The Last Jedi, and The Rise of Skywalker.
Soderbergh is gonna need a bigger boat
Continuing down the list, Soderbergh got back in the water with Steven Spielberg’s Jaws. Spielberg’s 1975 masterpiece is a frequent rewatch for Soderbergh, as the film appears to be not just a favorite, but a film that orients his focus, a North Star in a sky littered with glittering cinematic gems.
If you look closely, you’ll also see a listing for something called Production 02074, which, according to Soderbergh’s own email from his Extensions 765 website, is the Jaws project he’s been working on. Is it a new film? A documentary? Not quite. According to The Playlist, Production 02074 is the book Soderbergh’s been working on for several years.
Steven Soderbergh’s Seen, Read 2025 list reveal
Here’s Soderbergh’s complete Seen, Read 2025 list below with the legend attached:
All caps, bold: MOVIE
All caps, bold, asterisk: SHORT*
All caps: TV SERIES
Italics: Book
Quotation marks: “Play”
Italics, quotation marks: “Short Story”
SEEN, READ 2025
01/01 The Possession, Annie Ernaux, AVIICI I’M TIM
01/02 The Making of Star Wars, A.J. Rinzler, THE MAKING OF THE EMPIRE STRIKES BACK, RAIDERS OF THE LOST ARK (B&W)
01/03 THE AGENCY, 2025 WORLD DARTS CHAMPIONSHIP
01/04 HARD TRUTHS
01/05 THE GODFATHER
01/06 Stranger Than Fiction: Lives of the Twentieth Century Novel, Edwin Frank
01/08 SKELETON CREW (5), Artemisia Gentileschi, Jonathan Jones
01/10 Ready When You Are, Mr. Coppola, Mr. Spielberg, Mr. Crowe, Jerry Ziesmer, BFI Modern Classics: JAWS, Antonia Quirke, A DIFFERENT MAN
01/11 SKELETON CREW (2), THE AGENCY, SOUNDTRACK TO A COUP D’ETAT
01/12 Playworld, Adam Ross, BFI Film Classics: THE SERVANT, Amy Sargeant
01/14 THE SERVANT
01/15 DUEL
01/17 BFI Modern Classics: CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, Dana Polan
01/20 Confessions of a Rock and Roll Name-Dropper, Laurie Kaye, THE GREATEST NIGHT IN POP, SKELETON CREW
01/21 At Mrs. Lippincote’s, Elizabeth Taylor, THE AGENCY
01/22 BFI Film Classics: LAST YEAR AT MARIENBAD, Jean-Louis Leutrat
01/24 LAST YEAR AT MARIENBAD, THE AGENCY
01/25 AUSTRALIA OPEN WOMEN’S FINAL, THE STING, THE EMPIRE STRIKES BACK, THE HAUNTING (‘ 63)
01/26 AUSTRALIA OPEN MEN’S FINAL, Conversations with Peter Brook, Margaret Croyden
01/28 Bresson on Bresson: Interviews 1943-1983
01/29 PASSAGE TO MARSEILLE
02/01I’M STILL HERE
02/07 Begin principal photography on THE CHRISTOPHERS
02/09 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
02/10 STAR WARS: THE LAST JEDI
02/15 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
02/20 Caucasia, Danzy Senna
02/21 THE INTERNECINE PROJECT
03/01 The Talent, Daniel D’Addario
03/02 THE WHITE LOTUS (2)
03/12 THE WHITE LOTUS
03/13 THE CHRISTOPHERS
03/14 THE WHITE LOTUS, The Transformation of Philip Jettan, Georgette Heyer
03/15 Universality, Natasha Brown
03/18 THE WHITE LOTUS, The Dream Hotel, Laila Lalami
03/22 Things Fall Apart, Chinua Achebe, CLEANER, A BODY IN THE SNOW: THE TRIAL OF KAREN READ (2)
03/23 A BODY IN THE SNOW: THE TRIAL OF KAREN READ (3), LEAVING NEVERLAND II
03/24 THE WHITE LOTUS, SCAMS & SCANDALS: THE GOLDEN TOILET HEIST
03/25 Changing My Mind, Julian Barnes
03/26 CON MUM
03/29 GOLD & GREED: THE HUNT FOR FENN’S TREASURE (3), Lucky Night, Eliza Kennedy
03/30 ONE TO ONE: JOHN & YOKO
03/31 The Reluctant Widow, Georgette Heyer
04/03 Sister Europe, Nell Zink, ALL THE PRESIDENT’S MEN
04/04 “The Seagull” Anton Chekov
04/05 BLADE RUNNER 2049
04/07 THE WHITE LOTUS
04/08 Audition, Katie Kitamura, THE SOCIAL NETWORK
04/09 SE7EN, THE CHRISTOPHERS
04/10 BLACK MIRROR (2)
04/11 BLACK MIRROR (3)
04/13 Ultramarine, Mariette Navarro
04/15 The Premonitions Bureau, Sam Knight
04/17 HACKS (2), BLACK MIRROR
04/18 The Nonesuch, Georgette Heyer, BLACK MIRROR
04/19 HACKS, BECOMING LED ZEPPELIN
04/20PANIC ROOM
04/21 Private Citizen, Tony Tulathimutte, CAST A DARK SHADOW
04/23 ANDOR (3)
04/24 CARLOS ALCARAZ: MY WAY (3)
04/25 HACKS
04/27 AHOY!*
04/28 Dream Count, Chimimanda Ngozi Adichie, HEAVY SPOILERS: JAWS
05/01 THE SUGARLAND EXPRESS
05/03 Searching for Novak, Mark Hodgkinson, HACKS, MADRID OPEN WOMEN’S FINAL, ANDOR (3)
05/04 RYAN’S DAUGHTER, MADRID OPEN MEN’S FINAL
05/05 BILL BURR: DROP DEAD YEARS
05/06 Cellar Rat, Hannah Selinger
05/07 ANDOR
05/08 ANDOR (2)
05/09 HACKS, A DEADLY AMERICAN MARRIAGE
05/10 JAWS
05/11 THE CHRISTOPHERS
05/13 4 KIDS WALK INTO A BANK, Great Big Beautiful Life, Emily Henry
05/16 ANDOR (3), Service, John Tottenham
05/17 ANDOR (3), ITALIAN OPEN WOMEN’S FINAL, HACKS, CURE
05/18 The Siege, Ben MacIntyre, ITALIAN OPEN MEN’S FINAL
05/20 Straight From the Horse’s Mouth, Ronald Neame, THE HORSE’S MOUTH
05/21 Telephone, Percival Everett
05/23 JAWS @ 50: THE DEFINITIVE INSIDE STORY, THE MAN WHO NEVER WAS
05/24 HACKS, LD+R: “Can’t Stop”
05/26 I Am Not Sidney Poitier, Percival Everett, THE REHEARSAL (6)
05/28 FRED & ROSE WEST: A BRITISH HORROR STORY (2)
05/30 FRED & ROSE WEST: A BRITISH HORROR STORY
06/01 COLD CASE: THE TYLENOL MURDERS (3), MOUNTAINHEAD, HACKS
06/02 The Doorman, Chris Pavone
06/04 Two Nights in Lisbon, Chris Pavone
06/05 The Tell, Amy Griffin, SINNERS
06/07 FRENCH OPEN WOMEN’S FINAL, BRIGHTON ROCK (‘ 48), MIKE BIRBIGLIA: THE GOOD LIFE
06/08 Parallel Lines, Edward St. Aubyn, FRENCH OPEN MEN’S FINAL
06/09 Montaigne, Stefan Zweig
06/11 “Good Night, and Good Luck” George Clooney and Grant Heslov
06/12 So Much Blue, Percival Everett
06/13 THE MORTICIAN (2)
06/14 SHIFTY (4)
06/15 SHIFTY, QUEENS TENNIS WOMEN’S FINAL, POLK: THE TRIAL OF PHILIP POLKINGHAM (2)
06/17 BLUE ROAD: THE EDNA O’BRIEN STORY, RAIDERS OF THE LOST ARK (B&W)
06/18 So Far Gone, Jess Walter
06/20 Robert Shaw, Christopher Shaw Myers, JAWS
06/21 COCAINE AIR: SMUGGLERS AT 30 THOUSAND FEET (3)
06/22 Been Wrong So Long It Feels Like Right, Walter Mosley, IN THE ARENA: SERENA WILLIAMS (4)
06/23 IN THE ARENA: SERENA WILLIAMS (4)
06/27 ALTERED STATES
06/28 BAD HOMBURG FINAL, EASTBOURNE MEN’S FINAL, Building Champions, Molly McElwee
06/30 WIMBLEDON
07/01 WIMBLEDON
07/02 WIMBLEDON
07/03 THE THREE MUSKETEERS (‘ 73), WIMBLEDON
07/04 WIMBLEDON
07/05 Finished draft of THE SOT-WEED FACTOR, WIMBLEDON, MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (‘ 74)
07/06 TOM JONES, WIMBLEDON, TRAINWRECK: THE CULT OF AMERICAN APPAREL, 48 HRS
07/07 WIMBLEDON, JOSEPH ANDREWS
07/08 WIMBELDON, TRAINWRECK: THE REAL PROJECT X
07/09 WIMBLEDON
07/10 WIMBLEDON, THE FOUR MUSKETEERS (‘ 74)
07/12 FACES OF DEATH (‘ 25), 48 HRS (3), WIMBLEDON WOMEN’S FINAL
07/13 WIMBLEDON MEN’S FINAL
07/14 The Luminaries, Eleanor Catton
07/15 Bring the House Down, Charlotte Runcie, Vera, or Faith, Gary Shteyngart
07/16 The Man Who Would Be King, Karen Elliot House
07/18 Death of the Author, Nnedi Okorafor
07/19 TRAINWRECK: BALLOON BOY, AMY BRADLEY IS MISSING (2)
07/20 48 HRS, AMY BRADLEY IS MISSING, A HARD DAY’S NIGHT
07/22 Fox, Joyce Carol Oates, “The Silence” Zadie Smith
07/23 TRAINWRECK: P.I. MOMS
07/24 JOHN LENNON: THE LAST INTERVIEW
07/26 MATERIALISTS, Fresh, Green Life, Sebastian Castillo
07/29 THE NAZI CARTEL, TRAINWRECK: STORM AREA 51
07/30 28 YEARS LATER
08/02 The Making of ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE, Charles Helfenstein, ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE, CARNAL KNOWLEDGE
08/04 THE NAZI CARTEL (2)
08/05 BARRY LYNDON
08/06 Flashes of Brilliance, Anika Burgess, Tart, Slutty Cheff, THE NAZI CARTEL
08/07 JURASSIC WORLD: REBIRTH, finished draft of THE OTHER HAMILTON
08/08 STOLEN: THE HEIST OF THE CENTURY
08/09 THE NAKED GUN, HITLER’S SECRET ISLAND, MILLIONAIRE MURDER
08/11 Moderation, Elaine Castillo
08/12 Ready for My Close-up, David M. Lubin
08/13 GOOD FORTUNE
08/14 The Short Plays of Harold Pinter
08/17 The Ending Writes Itself, Evelyn Clarke, JOHN LENNON: THE LAST INTERVIEW
08/18 Vulture, Phoebe Greenwood
08/19 The Woman Who Killed the Fish, Clarice Lispector, I LOVE BOOSTERS, MISSION: IMPOSSIBLE—THE FINAL RECKONING
08/20 FINAL DRAFT (5)
08/21 FINAL DRAFT (3)
08/22 THE GREAT LOCOMOTIVE CHASE
08/23 THE HUNT FOR RED OCTOBER
08/24 FINDING MR. FOX, HAPPY GILMORE 2, US OPEN
08/25 US OPEN
08/26 How Things Are Made, Tim Minshall, US OPEN
08/27 THE GREAT ART FRAUD (2), US OPEN
08/28 THE THURSDAY MURDER CLUB, US OPEN
08/29 US OPEN
08/30 SUNSET BOULEVARD, US OPEN
08/31 US OPEN
09/01 THE PHANTOM OF LIBERTY, US OPEN
09/02 THE EXTERMINATING ANGEL, US OPEN
09/03 THE DISCREET CHARM OF THE BOURGEOISIE, US OPEN
09/04 THE COMEBACK: THE 2004 BOSTON RED SOX (3), US OPEN
09/05 My Last Sigh, Luis Buñuel, US OPEN
09/07 US OPEN MEN’S FINAL
09/08 John Williams, Tim Grieving, BELLE DU JOUR
09/09 PERFORMANCE
09/10 THE MYSTERY OF PICASSO, WEAPONS, JEAN-MICHEL BASQUIAT: THE RADIANT CHILD
09/12 Finished draft of BLOODWORTH MANOR
09/13 Helen of Nowhere, Makenna Goodman, Byways, Roger A Deakins
09/14 The Shame, Makenna Goodman, BEAUTY AND THE BESTER (3)
09/18 Skepticism and Dissent: Selected Writings of Ambrose Bierce, Lawrence L. Berkove
09/20 The Spanish-American War: 1895-1902, Joseph Smith, CAUGHT STEALING
09/22 The Little War of Private Post, Charles Johnson Post
09/23 The Last Kings of Hollywood, Paul Fischer
09/25 CHANDRA LEVY: AN AMERICAN MURDER MYSTERY (3)
09/26 ONCE UPON A TIME IN HARLEM, MISTRESS DISPELLER, THREE DAYS OF THE CONDOR
09/27 ONE BATTLE AFTER ANOTHER, BEWITCHED, HOW IT’S MADE
09/29 THE BAD AND THE BEAUTIFUL, DEATH IN APARTMENT 603, HOW IT’S MADE (4)
09/30 HOW IT’S MADE (3), HELL DRIVERS
10/02 THE ASPHALT JUNGLE
10/03 CON AIR
10/04 THE ESSEX MURDERS: WHO KILLED GOLDFINGER? (2)
10/05 THE ESSEX MURDERS: WHO KILLED GOLDFINGER?
10/07 COCAINE QUARTERBACK (3)
10/08 Without Reservation, Jeremy King, finished draft of ASCENSO
10/09 Epigrams, Ambrose Bierce
10/10 THE WOMAN IN CABIN 10
10/11 Pick a Color, Souvankhan Thammavongsa
10/12 Yossarian Slept Here, Erica Heller, WORLD GRAND PRIX DARTS FINAL
10/14 An Impossible Fortune, Richard Osman
10/15 TURN OF THE TIDE: THE SURREAL STORY OF RABO DE PEIXE, THE PERFECT NEIGHBOR
10/18 I’m Not Trying to Be Difficult, Drew Nierporent, THE CHAIR COMPANY
10/19 The Hour of the Predator, Guiliano de Empoli, THE BIG CONN (3)
10/20 THE BIG CONN, HAPPY HOURS, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF THE IPCRESS FILE, THE CHAIR COMPANY
10/21 BARBARIAN
10/22 Tribal, Michael Morris, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF THE LADYKILLERS, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF BRIGHTON ROCK, MICHELLE WOLF: THE WELL
10/24 Ingram, Louis C.K.
10/25 RELAY, THE AGE OF DISCLOSURE
10/26 DATELINE, VIENNA OPEN FINAL, JAWS, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF THE GRADUATE
10/27 THE CHAIR COMPANY
10/28 CLASSIC MOVIES: THE STORY OF KIND HEARTS AND CORONETS, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF THE DAM BUSTERS
10/29 CLASSIC MOVIES: THE STORY OF BILLY LIAR
10/31 Gordon Willis on Cinematography, Stephen Pizzello, PARIS MASTERS QFs
11/01 PARIS MASTERS SFs, PORK CHOP HILL
11/02 PARIS MASTERS FINAL
11/03 Discontent, Beatriz Serrano, ATP FINALS, THREE DAYS OF THE CONDOR, THE CHAIR COMPANY, “The Heroine” Patricia Highsmith
11/04 ORWELL: 2+2+5, WTA FINALS
11/05 WTA FINALS
11/06 WTA FINALS, DATELINE
11/07 WTA FINALS, PLURIBUS (2)
11/10 How to Lose a Country, Ece Temelkuran, THE CHAIR COMPANY
11/11 FRANKENSTEIN (‘ 25), THE SMASHING MACHINE
11/12 ATP FINALS, The Silver Book, Olivia Laing
11/14 PLURIBUS, ATP FINALS, COVER-UP
11/15 ATP FINALS, NOUVELLE VAGUE
11/16 Finished draft of Production 02074, ATP FINALS
11/17 Reflections on Cinematography, Roger Deakins, THE CHAIR COMPANY
11/18 FROM DARKNESS TO LIGHT
11/19 THE CARMAN FAMILY DEATHS
11/21 One Day, Everyone Will Have Been Against This, Omar El Akkad
11/22 PLURIBUS
11/24 AFTER THE HUNT, IT WAS JUST AN ACCIDENT
11/25 JAY KELLY
11/26 Anything Considered, Peter Mayle, CLASSIC MOVIES: THE STORY OF THE THIRD MAN, PLURIBUS, KEVIN HART: ACTING MY AGE, DATELINE
11/27 THE ROCKY MOUNTAIN MORTICIAN MURDER (3), Margo’s Got Money Troubles, Rufi Thorpe
11/29 THE BALTIMORONS
12/01 THE SIX BILLION DOLLAR MAN, THE CHAIR COMPANY
12/03 PATHS OF GLORY
12/04 THE SECRET AGENT
12/05 PLURIBUS, PREDATOR BADLANDS
12/09 BUGONIA
12/10 Sweet Heat, Bolu Babalola, Hot Air, Marcy Dermansky
12/11 The Red Car, Marci Dermansky, SENTIMENTAL VALUE
12/12 WAKE UP DEAD MAN
12/13 Hitchcock and Herrmann, Steven C. Smith, THE TROUBLE WITH HARRY, PLURIBUS
12/14 THE WRONG MAN
12/15 IS THIS THING ON?
12/16 DEATH CAP: THE MUSHROOM MURDERS (3), DUEL
12/17 MURDER IN MONACO, THE SALT PATH SCANDAL
12/18 Anna Lapwood at Royal Albert Hall
12/19 PLURIBUS, DEAD MAN’S WIRE
12/20 HAMNET, DAVE CHAPPELLE: THE UNSTOPPABLE N****R
12/21 WARFARE, CITIZEN KANE, THE HEROES OF TELEMARK
12/22 CHINATOWN
12/23 Lorem Ipsum, Oli Hazzard
12/24 PLURIBUS, TOM SEGURA: TEACHER, REAR WINDOW (‘ 54), ANTHONY JESELNIK: BONES AND ALL
12/25 STALAG 17, ZODIAC, SIRAT
12/26 Bad Marie, Marcy Dermansky, “The Mousetrap” Agatha Christie
12/27 THE ANDROMEDA STRAIN (‘ 71), THE MASTERMIND, THE THING (‘ 82), THE THICK OF IT (2)
12/28 ALL ABOUT EVE, Very Nice, Marcy Dermansky, THE THICK OF IT (2)
12/29 MAGNIFICENT OBSESSION (‘ 56)
12/30 Twins, Marcy Dermansky, JOHN LENNON: THE LAST INTERVIEW
12/31 “End” David Eldridge, THE POSEIDON ADVENTURE
